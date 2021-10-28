ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 13:44

16-річний не мав права керувати автомобілем, який йому подарували.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що батьки 16-річного Миколи Харківського, який на подарованій татом та мамою «Інфініті» убив людину, теж можуть сісти за грати. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що правоохоронці дадуть юридичну оцінку їхнім діям.

Наголошується, що 16-річний Микола без посвідчення водія катався вулицями Харкова. Доказом цього є численні відео, які малолітка сам публікував в Інстаграмі. Авто було придбане батьками і використовувалось їх сином за їх пасивного невтручання.

«Йому на момент скоєння ДТП 16 років. Особа не може у такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти, не допустити», - заявив Чубенко.

Так, на батьків можна не лише скласти адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків, а й притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки дії їхнього сина спричинили смерть людини.