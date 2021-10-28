МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 13:14

Сертифікати видавати не будуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, які документи отримуватимуть українські діти після вакцинації від коронавірусу. Так, вакциновані у віці 12-17 років отримуватимуть довідку про щеплення у традиційній формі "063". Вона містить дані про всі щеплення дитини.

Так, ніякого ковід-сертифікату або свідоцтва про вакцинацію діти отримувати не будуть. Нагадаємо, у МОЗ дали добро вакцинації дітей вакциною Comirnaty.