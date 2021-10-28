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МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 13:14
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МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти

Сертифікати видавати не будуть. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, які документи отримуватимуть українські діти після вакцинації від коронавірусу. Так, вакциновані у віці 12-17 років отримуватимуть довідку про щеплення у традиційній формі "063". Вона містить дані про всі щеплення дитини.

Так, ніякого ковід-сертифікату або свідоцтва про вакцинацію діти отримувати не будуть. Нагадаємо, у МОЗ дали добро вакцинації дітей вакциною Comirnaty.

 

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