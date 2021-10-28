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Сертифікати видавати не будуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, які документи отримуватимуть українські діти після вакцинації від коронавірусу. Так, вакциновані у віці 12-17 років отримуватимуть довідку про щеплення у традиційній формі "063". Вона містить дані про всі щеплення дитини.
Так, ніякого ковід-сертифікату або свідоцтва про вакцинацію діти отримувати не будуть. Нагадаємо, у МОЗ дали добро вакцинації дітей вакциною Comirnaty.
13:44: ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати
13:14: МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти
12:45: На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету
12:16: МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»
11:39: Суд узяв під варту без права застави 16-річного харківського вбивцю на «Інфініті»
10:17: В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу
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