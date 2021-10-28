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Люди обурюються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що на одному із ринків у Маріуполі, Донеччина, невакцинованим відвідувачам заборонили користуватися вбиральнею.
Про це йдеться на інстаграм-сторінці «MDK Мариуполь». Так, біля туалету Центрального ринку міста розмістили відповідне оголошення зі списком осіб, яким дозволено відвідувати громадський туалет. Серед них ті, хто пройшов повну чи часткову вакцинацію, мають негативний результат тестування на COVID-19, мають документ про одужання від коронавірусу.
Нагадаємо, Донеччина входить у перелік областей «червоної» зони карантину.
13:44: ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати
13:14: МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти
12:45: На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету
12:16: МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»
11:39: Суд узяв під варту без права застави 16-річного харківського вбивцю на «Інфініті»
10:17: В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу
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