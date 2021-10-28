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На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 12:45
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На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету

Люди обурюються. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що на одному із ринків у Маріуполі, Донеччина, невакцинованим відвідувачам заборонили користуватися вбиральнею. 

Про це йдеться на інстаграм-сторінці «MDK Мариуполь». Так, біля туалету Центрального ринку міста розмістили відповідне оголошення зі списком осіб, яким дозволено відвідувати громадський туалет. Серед них ті, хто пройшов повну чи часткову вакцинацію, мають негативний результат тестування на COVID-19, мають документ про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, Донеччина входить у перелік областей «червоної» зони карантину.  

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