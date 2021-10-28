МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 12:16

Але й це ще не все.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що МОЗ внесло зміни до Дорожньої карти з вакцинації. З абзацу, де вказано, що щеплення є суто добровільними для всіх груп населення, прибрали слово «добровільна».

Також скоригували 8 абзац розділу, де було вказано, що точно не відомо, чи зменшує вакцинація від Covid-19 ризики передачі інфекції між тими, хто щеплений та тими, хто не щеплений. Натомість написано наступне: «Водночас ефективність вакцин від коронавірусної хвороби, які зараз проходять клінічні випробування і знаходяться на фінальних стадіях випробувань, вимірюється в здатності запобігти госпіталізації у зв'язку з розвитком Covid-19, важкої форми хвороби або смертності внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом».