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Але й це ще не все.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що МОЗ внесло зміни до Дорожньої карти з вакцинації. З абзацу, де вказано, що щеплення є суто добровільними для всіх груп населення, прибрали слово «добровільна».
Також скоригували 8 абзац розділу, де було вказано, що точно не відомо, чи зменшує вакцинація від Covid-19 ризики передачі інфекції між тими, хто щеплений та тими, хто не щеплений. Натомість написано наступне: «Водночас ефективність вакцин від коронавірусної хвороби, які зараз проходять клінічні випробування і знаходяться на фінальних стадіях випробувань, вимірюється в здатності запобігти госпіталізації у зв'язку з розвитком Covid-19, важкої форми хвороби або смертності внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом».
12:16: МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»
11:39: Суд узяв під варту без права застави 16-річного харківського вбивцю на «Інфініті»
10:17: В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу
09:39: У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові
09:01: Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду
08:33: МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі
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