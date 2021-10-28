Суд узяв під варту без права застави 16-річного харківського вбивцю на «Інфініті»

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cМалолітка влаштував смертоносну ДТП.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав для Миколи Харківського, який влаштував смертоносну ДТП у Харкові, запобіжний захід. Він знаходитиметься у слідчому ізоляторі без права внесення застави.
Адвокат Харківського просив відпустити свого клієнта з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Він стверджував, що підліток не пам'ятає, чи був він за кермом на момент аварії.
«Хочу попросити у всіх вибачення, що сталася дана ситуація. Я не хотів, щоб так сталося, повністю вибачаюсь. Повністю шкодую, що так вийшло. Я ніколи не ховався від відповідальності», - заявив в свою чергу винуватець ДТП.
Раніше стало відомо, що захист малолітки збирається перекласти відповідальність за пригоду на пасажирів Інфініті, якою керував Харківський. А саме у випадку, якщо хтось з постраждалих помре. Наразі в лікарні двоє хлопців та дівчина.
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