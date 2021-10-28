В Україні збираються покращити якість води

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З бюджету на цю ціль піде мільярд гривень.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Кабміну повідомили, що з бюджету виділять мільярд гривень на покращення якості питної води. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах мають зношений стан, а це відбивається на якості води.
«У проекті бюджету на 2022 рік планується направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України". Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах мають зношений стан, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати», - заявив він.
Заява прозвучала під час візиту у Донецьку область.
10:17: В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу
09:39: У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові
09:01: Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду
08:33: МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
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