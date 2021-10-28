В Україні збираються покращити якість води

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 10:57

З бюджету на цю ціль піде мільярд гривень.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Кабміну повідомили, що з бюджету виділять мільярд гривень на покращення якості питної води. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах мають зношений стан, а це відбивається на якості води.

«У проекті бюджету на 2022 рік планується направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України". Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах мають зношений стан, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати», - заявив він.

Заява прозвучала під час візиту у Донецьку область.