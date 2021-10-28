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В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 10:17
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В Україні понад 26 тисяч хворих на коронавірус за добу

Та понад пів тисячі смертей.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що 28 жовтня в Україні виявили 26 072 людей з коронавірусною інфекцією. Це добовий антирекорд за всю пандемію. Серед нових хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Також минулої доби 5366 осіб було госпіталізовано. 576 пацієнтів померли. Разом з тим за добу одужали 10 006 осіб.

Варто зазначити, що найбільша кількість нових хворих в Одеській області – 2296 осіб, Дніпропетровській області – 2113 осіб. У столиці 1451 новий підтверджений випадок захворювання.

 

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