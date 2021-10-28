У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 09:39

Малолітка дарував пістолет другу.

Новину передає «Преса України».

У Мережі опублікували відео, на якому 16-річний винуватець ДТП у Харкові Микола Харківський озвучує тост з нагоди дня народження друга. Хлопець, який через слово використовує мат, подарував імениннику пістолет.

Подія відбувалась у дворі за чаркою алкоголю. Ролик прокоментувала дочка загиблого у аварії 58-річного чоловіка.

«Тато хотів хороших слів про сина? Син усі хороші слова про себе зібрав у цьому відео! Не змогла доглянути до кінця, не змогла...», - зазначила жінка, натякаючи на реакцію батька винуватця ДТП про те, що з його сина роблять покидька.

Нагадаємо, батько Миколи Харківського дав перші коментарі з приводу трагедії. За його словами, нічого доброго у ЗМІ про йог осина не сказали. Нагадаємо, 27 жовтня 16-річний Микола Харківський на шаленій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення з авто, загинув чоловік. Пасажири малолітки, двоє хлопців та дівчина, постраждали.