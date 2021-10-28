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Малолітка дарував пістолет другу.
Новину передає «Преса України».
У Мережі опублікували відео, на якому 16-річний винуватець ДТП у Харкові Микола Харківський озвучує тост з нагоди дня народження друга. Хлопець, який через слово використовує мат, подарував імениннику пістолет.
Подія відбувалась у дворі за чаркою алкоголю. Ролик прокоментувала дочка загиблого у аварії 58-річного чоловіка.
«Тато хотів хороших слів про сина? Син усі хороші слова про себе зібрав у цьому відео! Не змогла доглянути до кінця, не змогла...», - зазначила жінка, натякаючи на реакцію батька винуватця ДТП про те, що з його сина роблять покидька.
Нагадаємо, батько Миколи Харківського дав перші коментарі з приводу трагедії. За його словами, нічого доброго у ЗМІ про йог осина не сказали. Нагадаємо, 27 жовтня 16-річний Микола Харківський на шаленій швидкості проїхав на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення з авто, загинув чоловік. Пасажири малолітки, двоє хлопців та дівчина, постраждали.
09:39: У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові
09:01: Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду
08:33: МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
12:23: Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби
11:49: Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії»
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