У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові 09:39
Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду 09:01
МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі 08:33
Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові 13:31
ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення 13:03
Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби 12:23
Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії» 11:49
До червоної зони карантину переводять ще 7 областей України 11:14
Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові 10:01
В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко 13:59
«Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів 13:37
Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію 12:58
В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова 12:15
У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років 10:12
Фейсбук все ще переймається через свої прибутки.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі зробила важливу заяву. За її словами, користувачі Facebook та інших соціальних мереж безперешкодно публікують дезінформацію про вакцини проти коронавірусу. Вона наголосила, що ці пости переважають правдиві дані про вакцину.
«Ми, звичайно, бачили ці повідомлення, і, на жаль, для нас не дивно чути, що Facebook знав про ці проблеми. Знав про них, можливо, ще на початку цієї пандемії. Ці повідомлення нас не дивують», - наголосила вона.
Псакі додала, що Фейсбук має вплив на велику кількість людей. За попередніми даними, у Фейсбук зволікають з боротьбою з дезінформацією через побоювання, що це може негативно вплинути на її прибутки.
09:39: У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові
09:01: Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду
08:33: МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
12:23: Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби
11:49: Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.