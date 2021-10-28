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Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 09:01
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Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду

Фейсбук все ще переймається через свої прибутки. 

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі зробила важливу заяву. За її словами, користувачі Facebook та інших соціальних мереж безперешкодно публікують дезінформацію про вакцини проти коронавірусу. Вона наголосила, що ці пости переважають правдиві дані про вакцину.

«Ми, звичайно, бачили ці повідомлення, і, на жаль, для нас не дивно чути, що Facebook знав про ці проблеми. Знав про них, можливо, ще на початку цієї пандемії. Ці повідомлення нас не дивують», - наголосила вона.

Псакі додала, що Фейсбук має вплив на велику кількість людей. За попередніми даними, у Фейсбук зволікають з боротьбою з дезінформацією через побоювання, що це може негативно вплинути на її прибутки.

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