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Ігор Кузін уточнив, коли можна викликати бригаду швидкої допомоги.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці все частіше викликають карету швидкої допомоги. 27 жовтня в країні було фіксовано 55 тисяч таких викликів. Тому Кузін закликає українців не звертатися на лінію 103 у разу підняття високої температури, а викликати «швидку», коли трапляється щось серйозне.
«Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади екстрено-медичної допомоги. Викликаючи лікарів без достатніх до того симптомів під час пандемії - це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги», - заявив Кузін.
Санлікар також перечислив симптоми, за наявності яких варто викликати швидку допомогу. Це біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше ніж 92%.
09:39: У Мережі показали чергове відео з юним винуватцем ДТП у Харкові
09:01: Білий дім звинуватив Facebook у публікації дезінформації про вакцини від ковіду
08:33: МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
12:23: Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби
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