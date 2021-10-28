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МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 08:33
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МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі

Ігор Кузін уточнив, коли можна викликати бригаду швидкої допомоги.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці все частіше викликають карету швидкої допомоги. 27 жовтня в країні було фіксовано 55 тисяч таких викликів. Тому Кузін закликає українців не звертатися на лінію 103 у разу підняття високої температури, а викликати «швидку», коли трапляється щось серйозне.

«Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади екстрено-медичної допомоги. Викликаючи лікарів без достатніх до того симптомів під час пандемії - це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги», - заявив Кузін.

Санлікар також перечислив симптоми, за наявності яких варто викликати швидку допомогу. Це біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше ніж 92%.

 

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