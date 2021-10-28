МОЗ закликало українців не викликати «швидку» при високій температурі

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 08:33

Ігор Кузін уточнив, коли можна викликати бригаду швидкої допомоги.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці все частіше викликають карету швидкої допомоги. 27 жовтня в країні було фіксовано 55 тисяч таких викликів. Тому Кузін закликає українців не звертатися на лінію 103 у разу підняття високої температури, а викликати «швидку», коли трапляється щось серйозне.

«Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади екстрено-медичної допомоги. Викликаючи лікарів без достатніх до того симптомів під час пандемії - це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги», - заявив Кузін.

Санлікар також перечислив симптоми, за наявності яких варто викликати швидку допомогу. Це біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше ніж 92%.