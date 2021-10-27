У Києві продали завод «Більшовик»

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 14:05

Його знесуть.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у столиці продали завод «Більшовик». А саме за 1,43 мільярди гривень. Тепер київський машинобудівний завод знесуть та забудують. В аукціоні брали участь 3 компанії.

У прес-службі Фонду держмайна зазначили, що новий власник має погасити борги заводу перед колективом, бюджетом та іншими кредиторами. Борги становлять понад 500 млн грн.

До слова, у радянські часи завод виробляв велику номенклатуру продукції - устаткування харчової, хімічної промисловості, було своє ливарне виробництво.