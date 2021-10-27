Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 13:31

16-річний зловмисник навіть не цікавиться станом здоров'я потерпілих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, журналісти оприлюднили нові подробиці резонансної ДТП у Харкові. Встановлено, що 16-річний мажор Микола Харківський їхав на великій швидкості на авто Інфініті. Малолітка проїхав на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Шевроле. За кермом був 58-річний чоловік, він загинув на місці.

Встановлено, що батько винуватця ДТП продавець м’яса, матір жила в Австралії. Після ДТП зухвалий винуватець пригоди слав всіх подалі та пригрожував, що його «знову відмажуть».

Також відомо, що авто разом з водійським посвідченням від отримав нещодавно в подарунок від батьків. Про це Михайло сам розповідав друзям, яким в результаті запропонував покататися. Тепер двоє хлопців та дівчина знаходяться в лікарні.

Микола Харківський здоров'ям та станом постраждалих не цікавився.

«Хоча це дівчина Колі, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: «Аішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном», – розповіла сестра одного з постраждалих Марія.

Тепер горе-мажору загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.