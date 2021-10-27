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Вона шукає хорошо адвоката.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що дочка загиблого у кривавій ДТП у Харкові 58-річного водія записала відеозвернення.
«Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив прокотити своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми шукаємо досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації. Людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його, прошу вас, з'явіться. Це не страшно. Страшно жити з тим, чого ви не зробите зараз», - заявила вона.
Як відомо, 16-річного винуватця ДТП у Харкові звуть Микола Харківський. В 14 років він був затриманий поліцією за вистріли у супермаркеті в бік людей. Неповнолітній на Інфініті проїхав на шаленій швидкості на червоне світло. В результаті сталась ДТП. Загинув водій Шевроле. Пасажири Інфініті 16-річна дівчина та двоє 19-річних хлопців в лікарні.
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
12:23: Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби
11:49: Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії»
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10:01: Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові
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