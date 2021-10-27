ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 13:03

Вона шукає хорошо адвоката.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що дочка загиблого у кривавій ДТП у Харкові 58-річного водія записала відеозвернення.

«Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив прокотити своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми шукаємо досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації. Людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його, прошу вас, з'явіться. Це не страшно. Страшно жити з тим, чого ви не зробите зараз», - заявила вона.

Як відомо, 16-річного винуватця ДТП у Харкові звуть Микола Харківський. В 14 років він був затриманий поліцією за вистріли у супермаркеті в бік людей. Неповнолітній на Інфініті проїхав на шаленій швидкості на червоне світло. В результаті сталась ДТП. Загинув водій Шевроле. Пасажири Інфініті 16-річна дівчина та двоє 19-річних хлопців в лікарні.