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Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 12:23
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Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби

Вночі тести краще не робити.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що американські вчені випустили чергову заяву про тести на коронавірус. Вони запевнили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби проведення тестування.

У прес-службі Університету Вандербільта наголосили, що ймовірність отримання точного позитивного результату тесту у людей вдвічі вища у середині дня, а не вночі. Вчені пояснили, що удень коронавірус активніше виділяє в інфікованих клітинах вірусні частки.

Тобто бажаючі пройти тестування в пізній час можуть помилково отримати негативний результат тесту.

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