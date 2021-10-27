Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 12:23

Вночі тести краще не робити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що американські вчені випустили чергову заяву про тести на коронавірус. Вони запевнили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби проведення тестування.

У прес-службі Університету Вандербільта наголосили, що ймовірність отримання точного позитивного результату тесту у людей вдвічі вища у середині дня, а не вночі. Вчені пояснили, що удень коронавірус активніше виділяє в інфікованих клітинах вірусні частки.

Тобто бажаючі пройти тестування в пізній час можуть помилково отримати негативний результат тесту.