Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові 13:31
ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення 13:03
Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби 12:23
Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії» 11:49
До червоної зони карантину переводять ще 7 областей України 11:14
Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові 10:01
В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко 13:59
«Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів 13:37
Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію 12:58
В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова 12:15
У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років 10:12
МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей 08:33
Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів 12:45
Вночі тести краще не робити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що американські вчені випустили чергову заяву про тести на коронавірус. Вони запевнили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби проведення тестування.
У прес-службі Університету Вандербільта наголосили, що ймовірність отримання точного позитивного результату тесту у людей вдвічі вища у середині дня, а не вночі. Вчені пояснили, що удень коронавірус активніше виділяє в інфікованих клітинах вірусні частки.
Тобто бажаючі пройти тестування в пізній час можуть помилково отримати негативний результат тесту.
13:31: Син торговця м'ясом пригрозив, що його відмажуть за криваву ДТП у Харкові
13:03: ДТП у Харкові за участі мажора-малолітки: Дочка загиблого записала відеозвернення
12:23: Вчені заявили, що точність ПЛР-тесту залежить від часу доби
11:49: Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії»
11:14: До червоної зони карантину переводять ще 7 областей України
10:01: Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.