Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії»

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Зловмисника піймали вдома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що на території Запорізької області кіберполіція затримала затримала 21-річного розробника фіктивного додатку «Дія». За попередніми даними, додаток нібито допоміг підліткам купувати алкоголь та цигарки.
Так, зловмисник розробив програму, яка за дизайном нагадувала програму «Дія». Користувачі фіктивної програми могли міняти дані про свій вік, додавати будь-яке фото чи підроблювати сертифікат про вакцинацію.
Фіктивну «Дію» хлопець продавав за 100 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють тих, хто купив цю програму. Тепер розробнику загрожує до 6 років в’язниці.
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