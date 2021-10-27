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До червоної зони карантину переводять ще 7 областей України

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 11:14
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До червоної зони карантину переводять ще 7 областей України

А в 5 регіонах посилять карантин. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 30 жовтня в 7 областях буде посилено карантин. Посилені карантинні обмеження діятимуть для жителів Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей. В результаті 13 регіонів країни буде в «червоній» зоні карантину.

Відповідне рішення сьогодні, 27 жовтня, прейняла Державна комісія з ТЕБ та НС. Таку заяву зробив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Як відомо, у «червоній» зоні забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Виключенням є випадки, коли весь персонал вакцинований. 

 

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