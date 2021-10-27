Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 10:38

Зі статками майже 300 мільйрдів доларів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що що завдяки угоді Tesla з Hertz, яка замовила електрокари, засновник Tesla Ілон Маск став найбагатшим чоловіком у світі. Його статки наближаються до позначки 300 млрд доларів. До слова, Hertz замовила 100 тисяч електромобілів.

За даними видання Forbes, 25 жовтня акції Tesla піднялися вгору на 9% й подолали поріг у $1 трлн.

Раніше найбагатшим чоловіком в історії вважався гендиректор Amazon Джефф Безос. У нього капітал 201 млрд доларів.