Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові 10:01
В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко 13:59
«Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів 13:37
Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію 12:58
В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова 12:15
У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років 10:12
МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей 08:33
Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів 12:45
За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів 12:14
Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко 10:55
У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих 10:22
Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс 09:39
У 14 років він стріляв по людях, але йому це пробачили.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Інфініті на ім'я Харківський Микола Михайлович на шаленій швидкості проїхав на червоне світло на проспекті Гагаріна. В результаті відбулось зіткнення з Chevrolet Aveo. Водійка останнього загинула. Також загинув пасажир неповнолітнього гонщика.
Відомо, що батьки 16-річного одразу подали заяву до поліції про викрадення авто Інфініті, очевидно, уже плануючи рятувати сина від тюрми.
Журналісти дізналися, що у 2019 році, коли хлопцю було 14, він образив однолітку. Матір дівчини та її брат прийшли до нього, щоб поговорити, але хлопець Микола почав стріляти по них з пневматичної зброї. Подія мала місце у супермаркеті.
«Я до нього підійшов, і він почав мені загрожувати і моїй сім'ї. Говорити, що ми ніхто і він засадить нас у поліцію, і ще потім заплатимо йому грошей. Він казав, що його куртка коштує більше, ніж моя сім'я», - розповів родич дівчини.
Справа не рушила з місця у поліції.
10:01: Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові
09:26: У Києві вийшла нестиковка в коронавірусній статистиці
13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.