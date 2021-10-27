Журналісти показали 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 10:01

У 14 років він стріляв по людях, але йому це пробачили.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Інфініті на ім'я Харківський Микола Михайлович на шаленій швидкості проїхав на червоне світло на проспекті Гагаріна. В результаті відбулось зіткнення з Chevrolet Aveo. Водійка останнього загинула. Також загинув пасажир неповнолітнього гонщика.

Відомо, що батьки 16-річного одразу подали заяву до поліції про викрадення авто Інфініті, очевидно, уже плануючи рятувати сина від тюрми.

Журналісти дізналися, що у 2019 році, коли хлопцю було 14, він образив однолітку. Матір дівчини та її брат прийшли до нього, щоб поговорити, але хлопець Микола почав стріляти по них з пневматичної зброї. Подія мала місце у супермаркеті.

«Я до нього підійшов, і він почав мені загрожувати і моїй сім'ї. Говорити, що ми ніхто і він засадить нас у поліцію, і ще потім заплатимо йому грошей. Він казав, що його куртка коштує більше, ніж моя сім'я», - розповів родич дівчини.

Справа не рушила з місця у поліції.