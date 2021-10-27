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У Києві вийшла нестиковка в коронавірусній статистиці

Аня Мартинюк 27 жовтня 2021, 09:26
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У Києві вийшла нестиковка в коронавірусній статистиці

Забагато позитивних результатів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що Національна академія наук (НАН) виявила нестикування ковід-статистики у столиці. Тут позитивних тестів удвічі більше ніж нових випадків зараження.

«У Києві щодня роблять удвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як із статистики нових виявлень цього не видно», - йдеться в повідомленні.

Так, кількість нових позитивних тестів йде до трьох тисяч, а нових підтверджених випадків захворюваності - трохи більше тисячі.

 

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