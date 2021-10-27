У Києві вийшла нестиковка в коронавірусній статистиці

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Забагато позитивних результатів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що Національна академія наук (НАН) виявила нестикування ковід-статистики у столиці. Тут позитивних тестів удвічі більше ніж нових випадків зараження.
«У Києві щодня роблять удвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як із статистики нових виявлень цього не видно», - йдеться в повідомленні.
Так, кількість нових позитивних тестів йде до трьох тисяч, а нових підтверджених випадків захворюваності - трохи більше тисячі.
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13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
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