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Міністр запевняє в цьому українців.
Новину передає «Преса України».
В новому інтерв'ю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці дійсно помирають від коронавірусу, але зовсім не від вакцини проти ковіду. За його словами, доведених випадків прямого зв'язку щеплення та смерті немає.
«119... Це кількість людей, у яких протягом місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, у тому числі летальні випадки. Але ця цифра ні про що. Якщо ви подивитесь на кількість людей, які вмирають в Україні за певний період часу... Наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. І він може статися у літньої людини, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і через 5 хвилин після нього», - розповів Ляшко.
Міністр запевнив, що точно знав би про випадки, коли саме від вакцини померли люди.
13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
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