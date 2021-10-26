«Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 13:37

Про це повідомили у МОЗ.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що регіони України, які потрапили в «червону» коронавірусну зону, можуть бути «червоними» не більше 37 днів. За словами глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, під час весняної хвилі коронавірусу середній час перебування регіону в «червоній» зоні становив саме 37 днів.

До слова, наразі Житомирська, Львівська, Хмельницька та Харківська області перебувають у зоні ризику потрапляння до «червоної» зони.

Нагадаємо також, у МОЗ стверджують, що за минулу добу від коронавірусу померло понад 700 людей.