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Про це повідомили у МОЗ.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ заявили, що регіони України, які потрапили в «червону» коронавірусну зону, можуть бути «червоними» не більше 37 днів. За словами глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, під час весняної хвилі коронавірусу середній час перебування регіону в «червоній» зоні становив саме 37 днів.
До слова, наразі Житомирська, Львівська, Хмельницька та Харківська області перебувають у зоні ризику потрапляння до «червоної» зони.
Нагадаємо також, у МОЗ стверджують, що за минулу добу від коронавірусу померло понад 700 людей.
13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
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