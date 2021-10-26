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Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 12:58
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Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію

Вакцинованих проти коронавірусу помітять.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 жовтня, стало відомо, що на формі українських правоохоронців з'являться спеціальні значки, які свідчитимуть про те, що вони вакциновані проти коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, на сьогоднішній день понад 70% правоохоронців вакциновано від ковіду. Міністр наголосив, що прості громадяни часто цікавляться у правоохоронців, чи ті вакциновані. Зазвичай таке трапляється, коли поліція робить зауваження порушникам.

 

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