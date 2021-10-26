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Вакцинованих проти коронавірусу помітять.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 жовтня, стало відомо, що на формі українських правоохоронців з'являться спеціальні значки, які свідчитимуть про те, що вони вакциновані проти коронавірусної інфекції.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, на сьогоднішній день понад 70% правоохоронців вакциновано від ковіду. Міністр наголосив, що прості громадяни часто цікавляться у правоохоронців, чи ті вакциновані. Зазвичай таке трапляється, коли поліція робить зауваження порушникам.
13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
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