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В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 12:15
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В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова

Українці купують наркотики через Інтернет. 

Новину передає «Преса України».

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова зробила важливу заяву. За її словами, темпи зростання наркоманії в Україні одні з найбільших у світі. Відповідна заява прозвучала під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів.

«В Україні від одного до півтора мільйона людей вживають наркотики та їх чисельність щороку збільшується на 8-10%. Щороку від наркоманії помирає близько 1 000 осіб», - заявила вона.

 Також Венедиктова зауважила, що кожен п'ятий факт продажу наркотиків відбувається через Інтернет.

 

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