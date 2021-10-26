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Українці купують наркотики через Інтернет.
Новину передає «Преса України».
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова зробила важливу заяву. За її словами, темпи зростання наркоманії в Україні одні з найбільших у світі. Відповідна заява прозвучала під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів.
«В Україні від одного до півтора мільйона людей вживають наркотики та їх чисельність щороку збільшується на 8-10%. Щороку від наркоманії помирає близько 1 000 осіб», - заявила вона.
Також Венедиктова зауважила, що кожен п'ятий факт продажу наркотиків відбувається через Інтернет.
13:59: В Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцинації проти ковіда - Ляшко
13:37: «Червона» карантинна зона в Україні діятиме не більше 37 днів
12:58: Вколений: На формі поліцейських України з'являться значки про вакцинацію
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
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