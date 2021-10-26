Українцям нагадали про перехід на зимовий час

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А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня.
Новину передає «Преса України».
В останній тиждень жовтня в Україні переводять стрілки годинника з літнього на зимовий час. А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня. Тобто спати українці будуть на одну годину довше.
Нагадаємо, сам процес переходу на годину тому відбудеться о 4-й ранку. Як відомо, перехід на зимовий час в Україні відбувається з 1981 року з метою економії електроенергії. Проте, депутати ВРУ декілька років намагаються відійти від цієї практики. Але підтримки відповідного законопроекту так і не відбулось.
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
08:33: МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
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