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Українцям нагадали про перехід на зимовий час

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 10:58
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Українцям нагадали про перехід на зимовий час

А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня.

Новину передає «Преса України».

В останній тиждень жовтня в Україні переводять стрілки годинника з літнього на зимовий час. А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня. Тобто спати українці будуть на одну годину довше.

Нагадаємо, сам процес переходу на годину тому відбудеться о 4-й ранку.  Як відомо, перехід на зимовий час в Україні відбувається з 1981 року з метою економії електроенергії. Проте, депутати ВРУ декілька років намагаються відійти від цієї практики. Але підтримки відповідного законопроекту так і не відбулось. 

 

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