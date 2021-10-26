Українцям нагадали про перехід на зимовий час

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 10:58

А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня.

Новину передає «Преса України».

В останній тиждень жовтня в Україні переводять стрілки годинника з літнього на зимовий час. А саме у ніч з 30-го на 31 жовтня. Тобто спати українці будуть на одну годину довше.

Нагадаємо, сам процес переходу на годину тому відбудеться о 4-й ранку. Як відомо, перехід на зимовий час в Україні відбувається з 1981 року з метою економії електроенергії. Проте, депутати ВРУ декілька років намагаються відійти від цієї практики. Але підтримки відповідного законопроекту так і не відбулось.