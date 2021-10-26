У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 10:12

Американська компанія націлилась пропонувати вакцину дітям.

Новину передає «Преса України».

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила про позитивні проміжні результати другого етапу клінічних випробувань своєї вакцини від ковіду. Випробування проходили серед дітей віком від 6 до 11 років.

У прес-релізі компанії зазначено, що дані демонструють «стійку реакцію з вироблення антитіл, що нейтралізують вірус». Тепер ці дані передадуть до Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.