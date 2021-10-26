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Американська компанія націлилась пропонувати вакцину дітям.
Новину передає «Преса України».
Американська фармацевтична компанія Moderna заявила про позитивні проміжні результати другого етапу клінічних випробувань своєї вакцини від ковіду. Випробування проходили серед дітей віком від 6 до 11 років.
У прес-релізі компанії зазначено, що дані демонструють «стійку реакцію з вироблення антитіл, що нейтралізують вірус». Тепер ці дані передадуть до Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.
12:15: В Україні зростають масштаби розповсюдження наркоманії - Венедиктова
10:12: У Moderna заявили про безпечність вакцини для дітей віком від 6 до 11 років
08:33: МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
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