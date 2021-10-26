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В США пускатимуть лише з довідкою про вакцинацію

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 09:39
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В США пускатимуть лише з довідкою про вакцинацію

А саме з 8 листопада.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 8 листопада запроваджуються нові правила в'їзду до США. Від іноземців, які прямують в Штати за неіміграційними візами, вимагатимуть при посадці на рейс довідку про вакцинацію проти коронавірусу.

Однак мандрівник повинен бути щепленим препаратом, який схвалений у США або ВООЗ.

«З 8 листопада 2021 року всі неіммігранти, негромадяни, які подорожують повітрям у США, мають бути повністю вакциновані і надати доказ цього статусу перед посадкою на борт літака в США», - йдеться на сайті Держдепу.

Нове правило не поширюється на дітей віком до 18 років та людей, які мають протипоказання щодо вакцинації.

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