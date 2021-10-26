В США пускатимуть лише з довідкою про вакцинацію

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А саме з 8 листопада.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з 8 листопада запроваджуються нові правила в'їзду до США. Від іноземців, які прямують в Штати за неіміграційними візами, вимагатимуть при посадці на рейс довідку про вакцинацію проти коронавірусу.
Однак мандрівник повинен бути щепленим препаратом, який схвалений у США або ВООЗ.
«З 8 листопада 2021 року всі неіммігранти, негромадяни, які подорожують повітрям у США, мають бути повністю вакциновані і надати доказ цього статусу перед посадкою на борт літака в США», - йдеться на сайті Держдепу.
Нове правило не поширюється на дітей віком до 18 років та людей, які мають протипоказання щодо вакцинації.
08:33: МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
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