В Україні плюс 734 смерті від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 09:04

Це новий антирекорд.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 25 жовтня в Україні від коронавірусу померли 734 особи. За весь період пандемії померли 64 936 осіб. З них 1414 дітей та 338 медиків.

Також за добу виявили 19 120 осіб зі смертоносним китайським вірусом. Одужали за звітний період 9738 осіб.

Що стосується щеплювальної кампанії, 9151480 осіб отримали свою дозу. З них повністю вакциновані 7 058 802 особи.