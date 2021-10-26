В Україні плюс 734 смерті від коронавірусу

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Це новий антирекорд.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 25 жовтня в Україні від коронавірусу померли 734 особи. За весь період пандемії померли 64 936 осіб. З них 1414 дітей та 338 медиків.
Також за добу виявили 19 120 осіб зі смертоносним китайським вірусом. Одужали за звітний період 9738 осіб.
Що стосується щеплювальної кампанії, 9151480 осіб отримали свою дозу. З них повністю вакциновані 7 058 802 особи.
08:33: МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
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