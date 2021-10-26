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Вакциною Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Міністерство охорони здоров'я дало добро вакцинації від ковіду дітей віком 12-17 років. А саме препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Відзначається, що щеплення можна робити дітям незалежно від приналежності до групи ризику.
Відповідний наказ із посиланням на висновки Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТЕІ) з'явився на сайті міністерства.
До слова, клінічні дослідження різних типів вакцин проти ковіду продовжуються.
08:33: МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
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