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МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 08:33
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МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей

Вакциною Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Міністерство охорони здоров'я дало добро вакцинації від ковіду дітей віком 12-17 років. А саме препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Відзначається, що щеплення можна робити дітям незалежно від приналежності до групи ризику.

Відповідний наказ із посиланням на висновки Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТЕІ) з'явився на сайті міністерства.

До слова, клінічні дослідження різних типів вакцин проти ковіду продовжуються.

 

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