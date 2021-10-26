МОЗ дозволило щеплювати від коронавірусу українських дітей

Аня Мартинюк 26 жовтня 2021, 08:33

Вакциною Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Міністерство охорони здоров'я дало добро вакцинації від ковіду дітей віком 12-17 років. А саме препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Відзначається, що щеплення можна робити дітям незалежно від приналежності до групи ризику.

Відповідний наказ із посиланням на висновки Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТЕІ) з'явився на сайті міністерства.

До слова, клінічні дослідження різних типів вакцин проти ковіду продовжуються.