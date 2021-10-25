Засновниця Jobian (Джобіан) Ольга Чубенко розповіла про сучасне трудове рабство

zmxn 24 жовтня 2021, 08:23

Не дивлячись на те, що прогрес набирає обертів у всіх сферах, трудове рабство, проте, як і раніше залишається актуальною проблемою. Величезна кількість довірливих людей, серед яких також і жителі України, регулярно потрапляють під вплив сучасних работоргівців. Міжнародна організація з міграції наводить невтішну статистику, яка говорить про те, що за світовими мірками українці перебувають в ТОП-10 за кількістю людей, які стають жертвами трудового рабства. Українська компанія Jobian (Джобіан), що спеціалізується на офіційному міжнародному працевлаштуванні, ее залишається осторонь і розповідає, як не попастися на «гачок» шахраїв.

У стандартній схемі, яка використовується для того, щоб заманити людей у ​​трудове рабство, зазвичай присутні 3 пункти:

1. Розміщення привабливої вакансії, яка обіцяє чудові умови праці, підтримку людини, що виїжджає на роботу за кордон на всіх етапах, і високу заробітну плату.

2. Виставлення на оплату рахунку за послуги підбору вакансії, а також переїзду за кордон.

3. Під якимось приводом, наприклад під виглядом перевірки на митниці, у людини виманюються документи, які назад вона отримати вже не зможе, будучи, по суті, заручником, вимушеним робити все, що йому скажуть.

Зрештою, та робота, яку в підсумку отримує людина, виїхавши за кордон, істотно відрізняється від обіцяної. Найбільше ризикують в даному випадку ті люди, які не знають мови країни, в яку прибули. У Джобіан (Jobian) відзначають, що люди, які погано обізнані з питань працевлаштування за кордоном, і стають жертвами таких ситуацій в першу чергу. Зазвичай це жителі сіл і селищ, які шукають можливість заробляти більше, ніж у них є можливість в своїй рідній країні.

У Jobian (Джобіан) прокоментували нинішню ситуацію на ринку працевлаштування

З початком пандемії, пов'язаної з поширенням Covid-19, ситуація на ринку закордонного працевлаштування лише посилилася, оскільки рівень безробіття в багатьох країнах зріс, розповідає засновниця компанії Джобіан (Jobian) Ольга Чубенко. Через це люди активніше шукають варіанти, що можуть дозволити їм заробляти більше, і тому, набагато частіше звертають увагу на сумнівні пропозиції влаштування на роботу в країни Євросоюзу, де для в'їзду начебто не потрібно пред’являти тест ПЛР або сертифікат вакцинації. Шахраї іноді навіть пропонують виїзд в європейські країни в статусі біженців, але насправді для важкої і погано оплачуваної роботи. Такі пропозиції мають єдину мету – заробити на довірливих людях, - коментує ситуацію Ольга Чубенко.

У компанії Джобіан (Jobian), що є експертом в сфері працевлаштування за кордоном та трудової міграції, назвали 3 головні причини, через які люди потрапляють у трудове рабство:

1. Відсутність достовірних джерел інформації і відгуків про роботу за кордоном.

2. Поширення неправдивих стереотипів про роботу за кордоном.

3. Цілковите незнання своїх прав.

В даному випадку Ольга Чубенко акцентувала увагу на тому, що в нинішньому світі трудове рабство є актуальною проблемою для українців, і тому команда Jobian (Джобіан) в рамках своїх можливостей намагається вплинути на рішення цієї проблеми.