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В декларації вони ще не з’явилися.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти помітили на депутаті від партії «Європейська солідарність» Ніні Южаніній розкішні аксесуари. Зокрема, вінтажну сумочку італійського бренду Salvatore Ferragamo за $801. Не виключено, що сумку вона купила зі знижкою.
Також нардеп має туфлі цього бренду за $71. Куди дорожчий діамантовий годинник відомої швейцарської марки Omega De Ville Ladymatic за $17 000.
До слова, ці предмети розкоші Южаніна в декларацію не внесла.
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
09:39: Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс
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