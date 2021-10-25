Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 12:45

В декларації вони ще не з’явилися.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили на депутаті від партії «Європейська солідарність» Ніні Южаніній розкішні аксесуари. Зокрема, вінтажну сумочку італійського бренду Salvatore Ferragamo за $801. Не виключено, що сумку вона купила зі знижкою.

Також нардеп має туфлі цього бренду за $71. Куди дорожчий діамантовий годинник відомої швейцарської марки Omega De Ville Ladymatic за $17 000.

До слова, ці предмети розкоші Южаніна в декларацію не внесла.