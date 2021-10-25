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Усі хотіли потрапити в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що впродовж вихідних, 23 і 24 жовтня, українські прикордонники виявили понад 10 підроблених ковід-сертифікатів. Прес-секретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначив, що всі обмеження і перевірки проходять лише на в'їзд в Україну.
Відомо, що вилучені сертифікати передаються представникам Нацполіції. Останні будуть проводити експертизу. Після цього буде вирішуватися питання про притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто вирішив скористатися підробкою.
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
09:39: Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс
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