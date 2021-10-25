За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 12:14

Усі хотіли потрапити в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що впродовж вихідних, 23 і 24 жовтня, українські прикордонники виявили понад 10 підроблених ковід-сертифікатів. Прес-секретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначив, що всі обмеження і перевірки проходять лише на в'їзд в Україну.

Відомо, що вилучені сертифікати передаються представникам Нацполіції. Останні будуть проводити експертизу. Після цього буде вирішуватися питання про притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто вирішив скористатися підробкою.