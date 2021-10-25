Індія відновить експорт вакцини проти COVID-19

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А саме до кінця року.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що до кінця року Індія планує відновити поставки вакцини від коронавірусу в ряд країн світу. Індійський чиновник на умовах анонімності заявив, що наразі власне виробництво задовольняє внутрішній попит й препаратів навіть забагато.
«Зобов'язання Індії надавати вакцини іншим країнам є. Це було підтверджено індійським керівництвом... Однак основні поставки іншим країнам доведеться збалансувати з власними потребами Індії у вакцинах для програми вакцинації країни», - розповів він.
Нагадаємо, Індія, найбільший у світі виробник вакцин загалом, призупинила експорт вакцин проти COVID-19 у квітні, щоб зосередитися на інокуляції власного населення після раптового сплеску інфекцій.
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
09:39: Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс
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