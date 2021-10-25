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Індія відновить експорт вакцини проти COVID-19

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 11:35
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Індія відновить експорт вакцини проти COVID-19

А саме до кінця року. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що до кінця року Індія планує відновити поставки вакцини від коронавірусу в ряд країн світу. Індійський чиновник на умовах анонімності заявив, що наразі власне виробництво задовольняє внутрішній попит й препаратів навіть забагато. 

«Зобов'язання Індії надавати вакцини іншим країнам є. Це було підтверджено індійським керівництвом... Однак основні поставки іншим країнам доведеться збалансувати з власними потребами Індії у вакцинах для програми вакцинації країни», - розповів він.

Нагадаємо, Індія, найбільший у світі виробник вакцин загалом, призупинила експорт вакцин проти COVID-19 у квітні, щоб зосередитися на інокуляції власного населення після раптового сплеску інфекцій.

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