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Уродженці Білої Церкви 14 років.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що мешканка Білої Церкви Олена Усенко перемогла на нацвідборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021. Як відомо, дійство цього річ відбудеться у Парижі 19 грудня. Так, 14-річна українка вразила своїм виконанням пісні «Важіль».
Відомо, що дівчина сама написала пісню. Всього на участь у пісенному конкурсі претендувало 11 учасників.
Нагадаємо, у 2020 році на дитячому Євробаченні Україну представляв Олександр Балабанов, який зайняв в результаті 7 місце з 12.
12:45: Нардеп Южаніна засвітила годинник Omega за 450 000 доларів
12:14: За вихідні прикордонники України виявили більше 10 підроблених ковід-сертифікатів
10:55: Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко
10:22: У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих
09:39: Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс
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