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Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 10:55
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Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко

Уродженці Білої Церкви 14 років. 

Новину передає «Преса України».

 Стало відомо, що мешканка Білої Церкви Олена Усенко перемогла на нацвідборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021. Як відомо, дійство цього річ відбудеться у Парижі 19 грудня. Так, 14-річна українка вразила своїм виконанням пісні «Важіль».

Відомо, що дівчина сама написала пісню. Всього на участь у пісенному конкурсі претендувало 11 учасників.

Нагадаємо, у 2020 році на дитячому Євробаченні Україну представляв Олександр Балабанов, який зайняв в результаті 7 місце з 12.

 

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