Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 10:55

Уродженці Білої Церкви 14 років.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що мешканка Білої Церкви Олена Усенко перемогла на нацвідборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021. Як відомо, дійство цього річ відбудеться у Парижі 19 грудня. Так, 14-річна українка вразила своїм виконанням пісні «Важіль».

Відомо, що дівчина сама написала пісню. Всього на участь у пісенному конкурсі претендувало 11 учасників.

Нагадаємо, у 2020 році на дитячому Євробаченні Україну представляв Олександр Балабанов, який зайняв в результаті 7 місце з 12.