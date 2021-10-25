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У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 10:22
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У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих

Через ситуацію з коронавірусом.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що Київ готується ввести додаткові обмеження на тлі погіршення ситуації з коронавірусом. Так, якщо столиця потрапить у «червону» зону, то ТРЦ заборонять відвідувати неповнолітнім без супроводу дорослих.

Дорослим при цьому треба мати при собі негативний результат тестування на коронавірус або COVID-сертифікат.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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