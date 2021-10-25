Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 09:39

Гвинтівка була націлена прямо в камеру.

Новину передає «Преса України».

У США триває розслідування інциденту на зйомках фільму «Іржа». Як відомо, актор Алек Болдуін випадково застрелив українського оператора Галину Хатчинс. Управління шерифа Санта-Фе наразі шукає записи з камер, що використовувалися на зйомках вестерну.

«Додаткові докази по використанню зброї з реквізиту можуть перебувати в записах, зроблених під час зйомок фільму. Необхідно додаткове вивчення кадрів, зроблених на місці події», - відзначив шериф Хосе Ріос.

Режисер Джоел Соусу, який також отримав поранення, зазначив, що Алек Болдуін репетирував наведення зброї прямо в об'єктив, тим часом він та Хатчинс обирали найкращий ракурс для зйомок цього епізоду. Кадр було обрано, але в нього потрапляла небажана тінь, тому положення записуючої апаратури змінили.

Режисер додав, що Алек Болдуін до трагедії був вкрай акуратний в поводженні зі зброєю. Момент фатального пострілу він чітко не запам’ятав. За його словами, він почув гучний хлопок, побачив кров на одязі та те, як Галина Хатчинс впала.