У Нью-Йорку до Хелоуїна підготували навіть собак

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Для чотирилапих придумали цікаві костюми.
Новину передає «Преса України».
На 31-му щорічному параді собак на Томпкінс-сквер у Нью-Йорку власники тварин показали незвичні костюми своїх улюбленців з нагоди Хелоуїна.
Сотні собак продемонстрували різноманітні костюми, починаючи від кіногероїв і закінчуючи знаменитостями.
09:39: Поліція США розкрила деталі розслідування вбивства українки Галини Хатчинс
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15:49: 340 пасажирів-противників вакцини не змогли потрапити на потяг
15:14: Дослідники назвали знаки зодіаку, які проти антиковідної вакцини
14:39: З'явилося відео затримання Савченко з підробленим Covid-сертифікатом
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