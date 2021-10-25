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У Нью-Йорку до Хелоуїна підготували навіть собак

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 09:06
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У Нью-Йорку до Хелоуїна підготували навіть собак

Для чотирилапих придумали цікаві костюми.

Новину передає «Преса України».

На 31-му щорічному параді собак на Томпкінс-сквер у Нью-Йорку власники тварин показали незвичні костюми своїх улюбленців з нагоди Хелоуїна.

Сотні собак продемонстрували різноманітні костюми, починаючи від кіногероїв і закінчуючи знаменитостями.

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