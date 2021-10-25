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В Україні плюс 999 дітей з ковідом

Аня Мартинюк 25 жовтня 2021, 08:30
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В Україні плюс 999 дітей з ковідом

В Україні побільшало вакцинованих. 

Новину передає «Преса України».

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні виявили 14 634 нових ковідних хворих. З них 999 дітей та 173 медпрацівника.

Також за добу 101 331 людина була вакцинована проти COVID-19. Першу дозу отримали 75 240 людей, дві - 26 091 людина.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень», - йдеться в повідомленні.

На жаль, 24 жовтня зафіксовано 330 смертей від коронавірусу. 

  

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