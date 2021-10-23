Кому из тренеров не повезло в АПЛ

zmxn 22 жовтня 2021, 22:20

Когда специалиста в той или иной области просят покинуть место работы, это еще отнюдь не говорит о том, что он является законченным неудачником. Английская Премьер-лига — тому не исключение: здесь тоже очень часто меняются тренеры. Однако иногда можно повстречать случаи таких дебютов, что остается лишь гадать, каким образом титаны с подобным именем умудряются выступать на столь посредственном уровне.

Луи ван Гал и его неудачное сотрудничество с "Манчестер Юнайтед"

Луи ван Гал начал сотрудничество с клубом в далеком 2014 году, так что сейчас об этой истории вряд ли кто-то вспомнит. До начала работы в АПЛ Луи был достаточно успешен: за плечами — заслуженное чемпионство в Бундеслиге с "Баварией", третье место в Нидерландах. Отметим, что более подробную информацию о последних новостях АПЛ можно узнать на странице https://ua-football.com.ua/apl/. Во многом этот человек рассматривался тогдашними экспертами в качестве главной надежды команды "Манчестер Юнайтед" после того, как ушел в отставку А. Фергюсон. Однако этим ожиданиям не было суждено осуществиться. Количество побед Луи ван Гала было минимальным за всю его историю — всего лишь немногим более 52 %. "Красные дьяволы", конечно, в том сезоне смогли выиграть Кубок Англии, однако когда Луи уволили, никто этому не удивился.

Андре Виллаш-Боаш и его провал в "Челси"

Далеко не каждому тренеру удавалось получить столь сказочные гонорары, как Андре. Его заработная плата при переходе составляла внушительных 25 млн. евро. На такие жертвы был готов пойти "Челси", чтобы переманить тренера из португальского клуба "Порту". Быть может, именно столь высокая заработная плата и стала причиной того, что с переходом в "Челси" неудачи не оставляли Виллаш-Боаша практически ни на миг. Итоги его деятельности были плачевны:

Команду ожидала череда досаднейших поражений,

Скоропостижно они вылетели из ЛЧ;

"Челси" так и не вернулся хотя бы четвертую строку турнирной таблицы АПЛ.

Франк де Бур и злоключения в "Кристал Пэлас"

Футбольная карьера де Бура была достаточно успешной. Но того же самого нельзя сказать о его пути как тренера. Ему четыре раза удавалось выигрывать голландскую Эредивизи, но в остальном количество успехов оставалось весьма скромным. Возможно, сейчас де Буру меньше всего в жизни охота вспоминать тот период, когда он тренировал английский "Кристал Пэлас". Первые четыре встречи в турнире 2014 года были проиграны. Коллектив не отличился ни одним голом! Тем самым "Кристал Пэлас" побил рекорд 93-летней давности.