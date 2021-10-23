zmxn 22 жовтня 2021, 02:48

Творчество певца и композитора

37-летний музыкант и участник шоу «Голос» Давид Тодуа родился в Грузии, юность провел в Украине и Сибири, а сейчас живет в Москве. Частые переезды семьи связаны с военными событиями на родине.

Давид Тодуа известен в творческих кругах как талантливый композитор. Поэтому неудивительно, что он получил от Димы Билана предложение создать аранжировку для песни «Не молчи». Они с Димой долго над ней работали, в итоге получился хит. С Димой они создали несколько творческих продуктов, поэтому скоро появиться еще одна песня. Кстати, Билан не знает, что Давид поет. Для него было сюрпризом участие Давида Тодуа.

Кроме Билана ему посчастливилось поработать с Эминем, который исполнил несколько песен авторства Давида с последнего альбома - «Бумеранг» и «Ты. Его знакомство с Эминем произошло не так давно, они работали в студии. После слепых прослушиваний Эмин поздравил его, хотя, по мнению Давида, он даже не подозревал о его певческих навыках.

Будучи уже известным композитором, Давид Тодуа сомневался относительно участия в шоу «Голос». Он уже давно не участвовал в крупных музыкальных проектах.

Давиду Тодуа любит экспериментировать в профессии, но утверждает - музыкальные шоу ему не нравятся, ведь в подобных проектах всегда надо соревноваться.

Все же чувство авантюризма победило в нем, и на радость фанов Голоса он продемонстрировал свои вокальные способности. Этот проект всегда нравился Давиду, поэтому ему было вдвойне приятно получить предложения от всех членов жюри.

Однако Давид Тодуа выбрал Агутина, который является профессионалом своего дела и его стилистика Давиду близка. Но он признался, что принял предложения Леонида для избежания разных слух по поводу его знакомства с Биланом.

Талантливый предприниматель: основание компании Милтон Групп

Всем известный Давид Тодуа как певец, композитор и участник шоу "Голос", но мало кто знает, что он еще талантливый предприниматель. Вместе с другом они основали компанию по грузовым перевозкам Milton group. Впоследствии она стала приносить значительные прибыли и дала желаемую финансовую независимость Давиду Тодуа. Благодаря отличному сервису и качеству услуг о компании Miton Group стало известно и за рубежом. Участие артиста в работе компании помогает находить креативные и неординарные решения. Компания по грузовым перевозкам Milton Group имеет все шансы занять лидирующую позицию на рынке.

Давид является человеком, который сочетает уникальный талант и деловые способности. С уверенностью можно сказать одно, что Давид Тодуа еще удивит своих поклонников творческими и деловыми достижениями. Итак, желаем успеха в карьере Давиду Тодуа, а его компании Милтон Груп процветания!