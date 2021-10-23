Зеленський відповів на петицію про вакцинацію

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 16:58

Президент почув голос невдоволених українців, які не хочуть ризикувати своїм життям.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію №22/121610-еп щодо кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію. Як відомо, вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, тому й потрапила до рук президента.

Так, Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра щодо розгляду питання про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію, а також щодо компенсації можливих негативних наслідків після щеплень.

За його словами, наразі обов'язковим щеплення є щеплення проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та кору.