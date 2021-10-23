Укрзалізниця дозволить пасажирам колотися на вокзалах

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 16:34

Від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що на вокзалах в усіх обласних центрах України відкриються пункти вакцинації. Це означає, що мандрівники зможуть скористатися послугами перевезення. Від сьогодні пункти вакцинації будуть відкриті в Івано-Франківську та Маріуполі.

З 25 жовтня пункти вакцинації будуть відкриті в Херсоні; Ковелі; Кривому Розі; Нікополі; Подольську; Миколаєві; Чернівцях; Коростені; Роздільному.

«Подорожі повинні бути безпечними. Спільно з Міністерством охорони здоров'я ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту "Бориспіль», - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубрак.

Нагадаємо, 340 українським пасажирам без ковід-документів відмовили у здійсненні поїздки потягом.