Укрзалізниця дозволить пасажирам колотися на вокзалах

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Від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що на вокзалах в усіх обласних центрах України відкриються пункти вакцинації. Це означає, що мандрівники зможуть скористатися послугами перевезення. Від сьогодні пункти вакцинації будуть відкриті в Івано-Франківську та Маріуполі.
З 25 жовтня пункти вакцинації будуть відкриті в Херсоні; Ковелі; Кривому Розі; Нікополі; Подольську; Миколаєві; Чернівцях; Коростені; Роздільному.
«Подорожі повинні бути безпечними. Спільно з Міністерством охорони здоров'я ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту "Бориспіль», - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубрак.
Нагадаємо, 340 українським пасажирам без ковід-документів відмовили у здійсненні поїздки потягом.
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15:49: 340 пасажирів-противників вакцини не змогли потрапити на потяг
15:14: Дослідники назвали знаки зодіаку, які проти антиковідної вакцини
14:39: З'явилося відео затримання Савченко з підробленим Covid-сертифікатом
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