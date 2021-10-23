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340 пасажирів-противників вакцини не змогли потрапити на потяг

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 15:49
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340 пасажирів-противників вакцини не змогли потрапити на потяг

Статистичні дані навели в Укрзалізниці.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 21 жовтня поїздами далекого прямування та Інтерсіті було перевезено понад 125 тисяч пасажирів. 340 пасажирів без COVID-документів не допустили до потягу. Про це заявили у прес-службі Укрзалізниці.

Нагадаємо, для пасажирів у віці до 18 років наявність так званих ковідних документів поки не вимагається.

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