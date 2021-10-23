Дослідники назвали знаки зодіаку, які проти антиковідної вакцини

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 15:14

Скорпіонам вакцина найменш потрібна.

Новину передає «Преса України».

В американському місті Солт-Лейк-Сіті фахівці Департаменту охорони здоров'я представили результати цікавого дослідження. Вони з'ясували, вивчивши анонімні дати народження щеплених проти коронавірусу, що серед Скорпіонів найменше вакцинованих - 46%.

Найбільше вакцинованих серед знаку зодіаку Лев - 70%. Серед Водоліїв - 67% вакцинованих , Овнів і Стрільців - 59%. З представників знаків зодіаку Рак, Телець, Близнюки, Терези, Риби, Козеріг і Діва вакциновано від 50 до 58% людей.