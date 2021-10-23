З'явилося відео затримання Савченко з підробленим Covid-сертифікатом

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 14:39

Колишня депутат ВРУ не мала поняття, що таке «Дія».

Новину передає «Преса України».

В мережі з'явилося відео затримання колишнього депутата ВРУ Надії Савченко в аеропорту. Як відомо, у неї виявили підроблений Covid-сертифікат. В результаті її разом з сестрою Вірою затримали співробітники прикордонної служби.

На відео видно, як Савченко просять продемонструвати сертифікат в додатку «Дія».

«Не можу я її завантажити ("Дію"- Ред.), тому що я поняття не маю що це - це перше. Друге - я наскільки знаю, "Дію" потрібно завантажити і все в неї завантажити - паспорт, картку ... а це в принципі незаконно. Тому в принципі я її встановлювати не буду», - зазначила вона.

Очікується, що Савенко та її сестрі вручать підозру за статтею 358 частини 4 Кримінального кодексу України (підробка документів).