З'явилося відео затримання Савченко з підробленим Covid-сертифікатом

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Колишня депутат ВРУ не мала поняття, що таке «Дія».
Новину передає «Преса України».
В мережі з'явилося відео затримання колишнього депутата ВРУ Надії Савченко в аеропорту. Як відомо, у неї виявили підроблений Covid-сертифікат. В результаті її разом з сестрою Вірою затримали співробітники прикордонної служби.
На відео видно, як Савченко просять продемонструвати сертифікат в додатку «Дія».
«Не можу я її завантажити ("Дію"- Ред.), тому що я поняття не маю що це - це перше. Друге - я наскільки знаю, "Дію" потрібно завантажити і все в неї завантажити - паспорт, картку ... а це в принципі незаконно. Тому в принципі я її встановлювати не буду», - зазначила вона.
Очікується, що Савенко та її сестрі вручать підозру за статтею 358 частини 4 Кримінального кодексу України (підробка документів).
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