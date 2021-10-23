У Запоріжжі осінні канікули в школах триватимуть до кінця жовтня

Аня Мартинюк 23 жовтня 2021, 14:06

Через ситуацію з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що заступник мера міста Запоріжжя Анатолій Васюк повідомив про продовження осінніх канікул в школах до кінця жовтня. За його словами,в регіоні погіршилась ситуація з коронавірусною інфекцією.

«Продовжено осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті термін осінніх канікул в запорізьких школах продовжується з 23 по 31 жовтня поточного року», - заявив він.

Анатолій Васюк також порадив жителям регіону вакцинуватися.