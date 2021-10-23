Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українців попередили про затримку потягів
  • Вакциновані українці почали пропонувати свої послуги для невакцинованих
  • Рейтинг Зеленського за місяць впав майже на 10%

Українців попередили про затримку потягів

Аня Мартинюк 22 жовтня 2021, 16:38
Версія для друку
Українців попередили про затримку потягів

Через ремонтні роботи. 

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що до 29 жовтня на ділянці Миронівка - Ім. Т. Шевченка (Сміла) та на станції Козятин-1 проводитимуться ремонтні роботи. В результаті в Укразалізниці попередили про затримки потягів за деякими маршрутами.

Зокрема, на станції Миронівка, П'ятихатки-Стикова, Тимкове, Бурти і Херсон поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до півтори години. На станції Козятин – із затримкою 25 хвилин – година.

Із запізненням на 20-25 хвилин будуть прибувати на станцію Львів поїзди №747 Київ - Львів і №715 Київ - Перемишль.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції