ВРУ підтримала запит до президента про нагородження Усика

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Запит поступив від представника ОПЗЖ.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що ВРУ підтримала запит до президента країни Володимира Зеленського про нагородження легендарного боксера Олександра Усика державною нагородою.
Відповідний запит направив депутат ОПЗЖ Анатолій Бурмич. 212 депутатів підтримали його ідею. Як відомо, нещордавно Усик виграв бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.
15:14: Дослідники назвали знаки зодіаку, які проти антиковідної вакцини
14:39: З'явилося відео затримання Савченко з підробленим Covid-сертифікатом
14:06: У Запоріжжі осінні канікули в школах триватимуть до кінця жовтня
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