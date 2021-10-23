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В Україні почнуть колоти бустерну дозу вакцин від ковіду

Аня Мартинюк 21 жовтня 2021, 19:06
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В Україні почнуть колоти бустерну дозу вакцин від ковіду

Здоровим людям бустерну дозу не вводитимуть. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, головний санітарний лікар України Ігор Кузин повідомив, що українці отримуватимуть третю дозу вакцини від ковіду. А саме ті люди, у яких є проблеми з імунітетом.

Він уточнив, що це люди, які постійно приймають гормональну терапію, перенесли трансплантацію органів або має імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити та інші важкі захворювання.

 

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