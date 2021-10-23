В Україні почнуть колоти бустерну дозу вакцин від ковіду

Аня Мартинюк 21 жовтня 2021, 19:06

Здоровим людям бустерну дозу не вводитимуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, головний санітарний лікар України Ігор Кузин повідомив, що українці отримуватимуть третю дозу вакцини від ковіду. А саме ті люди, у яких є проблеми з імунітетом.

Він уточнив, що це люди, які постійно приймають гормональну терапію, перенесли трансплантацію органів або має імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити та інші важкі захворювання.