Аня Мартинюк 21 жовтня 2021, 18:41

Після рішення центробанку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що центробанк Туреччини вирішив знизити облікову ставку. В результаті турецька ліра рекордно впала відносно долара.

Так, облікова ставка була знижена з 18% до 16%, так курс ліри впав до рекордного рівня до долара. Під час торгів ліра падала більш ніж на 2% - до 9,48 за долар, але потім скорегувалася до 9,43.

Відомо, що облікову ставку знизили на тлі високої інфляції. У вересні зростання цін прискорилося до 20%.