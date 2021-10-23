Нардепи ПЄС заспівали пісню «Батько наш Бандера»

Аня Мартинюк 21 жовтня 2021, 18:10

Без свого лідера.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, депутати «Європейської солідарності» заспівали у ВРУ пісню «Батько наш Бандера». Так, вони повторили тік-ток челендж, який популярний нині серед школярів.

Серед нардепів-співаків Софія Федина, Володимир В'ятрович, Андрій Гончаренко. Очільника фракції Петра Порошенка на відео не було.